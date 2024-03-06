خلال استقباله وفدا من العموم البريطاني.. السيسي: الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة "أليسيا كيرنز" رئيسة اللجنة، وبحضور السفير "جاريث بيلي" سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

وحرص الوفد البريطاني حرص على الاستماع لرؤية الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، حيث عرض الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

أكد الرئيس السيسي أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، ومنوهاً إلى دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة، وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيداً من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار.