جامعة بنها تحصل علي استمرارية شهادتى الأيزو 9001 والسلامة والصحة المهنية 45001

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن توصية شركة"AJA" الجهة المانحة لشهادتى الأيزو9001-2015 والسلامة والصحة المهنية الأيزو 45001-2018، الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة ، بعد ما خضعت إدارات الجامعة لعملية المراجعة السنوية لنظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمواصفات القياسية .

جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لزيارة فريق المراجعين لمؤسسة AJA الجهة المانحة لشهادات الأيزو والذي ضم كلا من المهندس عمرو محمد رئيس الفريق وعضوية كل من الدكتور محمد عثمان ، والدكتورة منال درويش ، والدكتورة نيلوفر الحفناوي ، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديرى عموم الإدارات بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن المراجعة السنوية لمنظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية ، والتي يتم إجرائها سنويا حسب مواصفات الأيزو لمراجعة تطبيق إدارة الجامعة للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية من أجل استمرارية التوصية بتجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015 ، وشهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018 موضحاً أن حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية ، وتعزيز التنافسية والتميز على مختلف المستويات ، مشيرا إلي تحقيق الجامعة خلال السنوات الماضية تميزا في تجديد شهادات الأيزو الدولية .

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بشأن التوصية باستمرارية شهادة الأيزو 9001 – 2015 ، وشهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018 ، مؤكداً أن هذا النجاح جاء انعكاساً للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة ومعايير السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.

من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية أن المساهمة الفعالة لفرق العمل بالجامعة أدى إلى اجتياز المراجعة السنوية لشهادات الأيزو والتوصية باستمرارية الشهادات يأتي في إطار التعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية ، كما أكد على الإستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافي ومتميز.

يذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قد استقبل فريق التقييم لنظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015) و السلامة والصحة المهنية أيزو 45001 لسنة 2018، من شركة AJA التابعة لشركة سوكوتيك الفرنسية وهي الجهة المانحة لشهادة الأيزو وشهادة السلامة والصحة المهنية بمكتبه ،وقام فريق المراجعين بإجراء عمليات المراجعة الخارجية للنظام الإدارى بالجامعة للوقوف على مدى تطبيق إجراءات نظام الجودة والسلامة والصحة المهنية وفقا للمواصفات القياسية.

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