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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضمن زيارة كوبا

الصحة: اجتماع مع مسئولي مركز «CIGB» الكوبي لبحث فرص التعاون في القطاع الطبي

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

عقد وفد من وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع وزير الصحة الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، والدكتورة مارثا أيالا أفيلا، مدير مركز CIGB للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وذلك ضمن برنامج زيارته لدولة كوبا.

تأتي زيارة وفد وزارة الصحة والسكان، إلى دولة كوبا في إطار لبحث مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال الرعاية الأساسية حيث يُعد نظام الرعاية الأساسية الكوبية واحدًا من أفضل نظم الرعاية الأولية على مستوى العالم .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد الوزارة بحث مع الدكتورة مارثا، ومسئولي المركز، فرص التعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتصنيع اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية.

وأضاف «عبدالغفار» أن وفد الوزارة  ناقش سُبل التعاون في مجال التجارب السريرية للقاحات والمنتجات البيولوجية، إلى جانب بحث التعاون في مجال تسلسل الجينات ومختبرات الجينات.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى فرص التعاون في تبادل الأعمال البحثية بمجال التكنولوجيا الحيوية، والجينوم وتسلسل الجينات والهندسة الوراثية، علاوة على بحث التعاون في مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والقضاء عليها، وأيضا في الأبحاث المتعلقة بالتغيرات الجينية التي قد تؤدي إلى أمراض سرطانية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مركز (CIGB) يعتبر أحد مراكز البحث والتطوير والإنتاج والتسويق لمنتجات التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية الجديدة والتي تقدم أكبر مساهمة علمية وتقنية في الصحة، وله مكانة دولية قوية في الابتكار بمجال التكنولوجيا الحيوية، المتوافقة مع البيئة.

CIGB التكنولوجيا كوبا الرعاية الوزير

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