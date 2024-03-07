تحرير 880 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على أهمية واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته ، للتقرير الشهري الذي أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتهاأجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر فبراير 2024" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير،الذي عرضه وكيل الوزارة "المهندس وصفى عبد الله"،الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1289مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 337 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 517 محضراً لمخالفات بالمخابز ، بواقع: 175نقص الوزن، 121 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 33 عدم إعطاء بون صرف ، 74 لتدني مستوى النظافة،و13 محضر لعدم وجود ميزان، 37محضراً للتصرف في الحصة، 52 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 12 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين "والبالغ عددهم 1187 تاجر تمويني بجانب 220 تاجر ضمن مشروع جمعيتي" فقد تحرير 33محضراً لبدالين تموينيين(10 لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد و12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 11 محضرعدم وجود شهادات صحية.

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 235محضرا منها : 42 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،60 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 15 محضراً للذبح خارج المجازر، 11 محضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،70محضرلحيازة سلع مجهولة المصدر،7محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،15 محضراً لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم،و11 محاضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و4 محضراً لتجميع مواد بترولية، بجانب تحرير 3 محاضر ضد مسؤولى مستودعات للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ، وومحضرين لأصحاب طلبمات الرصيف لإدارتها بدون ترخيص وتم التحفظ على 1800 لتر سولار وبنزين 80 ، ومحضر ضد أحد المسؤولين عن مستودع لتجميع أسطوانات بغرض بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على 30 أسطوانة.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري والاحتكار وحجب السلع، تم تحرير36 محضرًا للمسئولين عن محال ومخازن مواد غذائية لقيامهم بتخزين وحجب سلع غذائية بغرض زيادة أسعارها والتربح غير المشروع وكذا لحيازتهم سلع مجهولة المصدر ولعدم وجود فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ كميات من المضبوطات شملت : أرز زنة ، سمن نباتي ، زيت طعام ،جبن أبيض ،دقيق فاخر، شاي، مكرونة، سكر، فول تدميس، عسل أبيض و أسود، خل، مخلل، أعلاف، تقاوي ، ردة ، أسمنت، أجهزة وأدوات منزلية ...

كما تم تحرير محضرًا ضد أحد المخابز السياحية لحيازة واستخدام دقيق بلدي مدعم في الإنتاج وتم التحفظ على 5أجولة زنة 50كجم،ى و7 محاضر لمحلات مواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية ، و20 محضراً لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضرًا لحيازة وبيع سجائر مهربة ومجهولة المصدر والتحفظ على 50علبة سجائر، فيما تم تحرير محضرًا لأحد التجار لبيع السكر الخاص بالمبادرة الرئاسية لتخفيض السلع بأزيد من السعر المقرر، و5 محاضر ضد مسئولين عن محلات بيع المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وقد تم تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.