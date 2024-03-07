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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ خط مياه شرب ٢٠٠ مم لتحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص - كفر طهرمس والذي الانتهاء منه ومتبقي تنفيذ أعمال الربط على المصدر.


تشير محافظة الجيزة إلىى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه لمدة  (٦) ساعات من الساعة ١٢ مساءً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٣/٨ الى الساعة ٦ صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ ، وذلك لربط الخط الجديد مع الخط القائم .

وتوضح محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي : منطقة عمر بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية ، والصفا والمروة ، والطوابق . 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة  موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات. 

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

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