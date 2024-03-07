وزير خارجية إسبانيا: مدريد ستمنح الأونروا 20 مليون يورو إضافية

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، إن مدريد سترسل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة مبلغا إضافيا قدره 20 مليون يورو "21.9 مليون دولار" كمساعدة.

وأوضحت وكالة رويترز أن هذا المبلغ سيكون بالإضافة إلى مبلغ 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) الذي تعهدت به البلاد بالفعل في فبراير.

ولم تكن إسبانيا من بين الدول المانحة التي جمدت التمويل لوكالة الأمم المتحدة وسط أدلة ووثائق قدمتها إسرائيل تزعم أن بعض موظفيها شاركوا بشكل مباشر في هجوم حماس في 7 أكتوبر وأن آخرين لهم علاقات مع نشطاء الإرهاب -حسب قولها.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تسجيلات صوتية الأسبوع الماضي زعم أنها تجرم موظفين إضافيين في الأونروا.

ولطالما دعت إلى ضرورة حل الأونروا، وقد دفعت الادعاءات الأخيرة العديد من الدول المانحة إلى الإعلان عن تجميد التمويل، ما زاد المخاوف من أن الوكالة، التي تقول إنها القناة الرئيسية للمساعدة للملايين في القطاع خلال الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تتوقف عن العمل في غزة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط في غضون أسابيع.

وحذر المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، الاثنين الماضي في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة من أن وكالته وصلت إلى “نقطة الانهيار”، حيث يقوم المانحون بتجميد التمويل، وتمارس إسرائيل ضغوطا لتفكيك الوكالة وترتفع الاحتياجات الإنسانية.