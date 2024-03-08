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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يصيبني الملل من العبادة بعد الأسبوع الأول من رمضان فماذا أفعل

صدى البلد

ورد سؤال الى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية،  يقول صاحبه:« يصيبني الملل والكسل في العبادة بعد مرور الأسبوع الأول في شهر رمضان فأترك صلاة التراويح وقراءة القرآن فماذا أفعل؟  . 


قال الدكتور علي جمعة: "هذا الدين متين فتوغل فيه برفق، بمعنى أنه يجب عليك ألا تراكم العبادات على نفسك في العشر الأوئل من رمضان حتى تمل ولكن عليك أن تصوم وتصلي وتذكر وتقرأ القرآن ولكن لا تجعل كل الوقت هكذا، بمعنى لا تظل من الصباح إلى المغرب تقرأ القرآن ولا يصح أن تظل تصلي من وقت العشاء حتى الفجر مثلا، فهذا التصرف يجعلك تمل من العبادة لأنك وضعت نفسك تحت ضغط مستمر، ولكن يجب أن تكون العبادة على قدر طاقتك، ولكن عليك بتقسيم الوقت بعضه للصلاة وبعضه للذكر وبعضه لقراءة القرآن وبعضه للترويح عن النفس بشيء مفيد وليس معصية تضيع ثواب ما فعلت طوال اليوم من طاعة وهكذا".
 

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 وأضاف جمعة، في معرض إجابته، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وليعبد أحدكم ربه طاقته، فإن الله لا يمل حتى تملوا"، فالله عز وجل منزه عن صفة الملل ولكن العبد يمل من المجهود الزائد الذي كلف به جسده فجأة.


وتابع: "لذلك نصحنا مرارا وتكرارا فور دخول شهر شعبان يجب أن ندرب أنفسنا على الصيام وقراءة القرآن والأذكار ولو بالشيء البسيط حتى إذا جاء رمضان لا نمل ولا نكل من الطاعة".


واستدل أيضا بما جاء في حديث النبي مع زينب بنت جحش، وكانت عابدة تقضي معظم وقتها في العبادة، وذات يوم دخل النبي عليها فوجدها علقت حبلا تستند عليه إذا تعبت أثناء العبادة أو عندما تشعر بأن قدمها لا تتحملها، فقال لها: "فليعبد أحدكم ربه قدر طاقته فإن الله لا يمل حتى تملوا".

حكم النوم أغلب نهار رمضان


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد في الكتاب والسنة النبوية الشريفة، أن كثرة النوم أثناء الصيام في نهار رمضان، تحرم الإنسان من أمرين.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع الاجتماعي فيسبوك ردا على سؤال يقول صاحبه: " انام اغلب الوقت في نهار رمضان فما حكم صيامي ؟" قائلة:  أن كثرة النوم يحرم الصائم من أمرين، هما: «استشعار لذة الصيام، وتحصيل ثوابه».

 

 

حكم النوم أغلب نهار رمضان دار الإفتاء شهر رمضان

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