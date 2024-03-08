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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة والد وزير الصحة .. اعرف مكان وموعد الجنازة والعزاء

وزير الصحة
وزير الصحة

أكدت مصدر قريب من  الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، تفاصيل جنازة والده اللواء عاطف عبدالغفار الذي توفي منذ قليل .

 

وقال المصدر أنه من المقرر أن تكون صلاة الجنازة بعد غد الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس  .

 

وتابع قائلا : سيكون الدفن بمقابر القوات المسلحه (بالقطامية ) و العزاء يوم الأحد ١٠ مارس بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

 

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان وفاة اللواء عاطف عبدالغفار ، والد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان .

وزير الصحة والسكان ينعى طبيبا توفى أثناء تأدية عمله

وزير الصحة يعود من كوبا بعد وفاة والده

وأضاف المصدر في تصريحات لصدي البلد أن الوزير سيعود خلال  الساعات القادمة من كوبا بعد قطع الزيارة الرسمية بعد العلم بوفاة والده .

 

 

ضمن برنامج زيارته لدولة كوبا..
وزير الصحة ونظيره الكوبي يتفقدان أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية في كوبا


تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، إحدى وحدات الرعاية الأولية، وذلك ضمن برنامج زيارته لدولة كوبا.  

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح مفسر لدور الوحدة والخدمات التي تقدمها، حيث توفر خدمات طبية مختلفة للمجتمع المحلي وتعمل كمركز تعليمي للدراسات العليا، وتدريب الموظفين الصحيين في مختلف التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوحدة تخدم أكثر من 42 ألف من سكان المنطقة، وتشرف على 63 عيادة لأطباء الأسرة، وتقدم أكثر من 20 خدمة طبية، بما في ذلك حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل، والطب الطبيعي والتشخيص، والعمليات الجراحية البسيطة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوحدة تضم 600 موظف من فئات متنوعة، بما في ذلك الأطباء وأطباء الأسنان والممرضات والفنيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن دولة كوبا نفدت مشروع العيادات الجامعية في عام 2004، لتوفير التعليم العالي، وهو ما شمل بناء فصول دراسية متخصصة ومختبرات كمبيوتر ومكتبة، منوها إلى أن وحدة الرعاية الأولية التي تفقدها الوزير، تضم 21 أستاذا و60 مدرسا

وزير الصحة اللواء عاطف عبدالغفار صلاة الجنازة المشير طنطاوي كوبا

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