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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

نتائجه أذهلت الجميع.. باحثون يكشفون فوائد الصيام ويطالبون بتطبيقه في أمريكا

صدى البلد

فوائد الصيام.. تشير دراسة جديدة إلى أن الالتزام بنظام غذائي يحاكي الصيام يمكن أن يجلب مجموعة من الفوائد، مثل خفض خطر الإصابة بالأمراض وتباطؤ عملية شيخوخة الخلايا. المعروف باسم نظام النموذج الصائم أو FMD، والذي يهدف الانخفاض المؤقت في الطعام إلى تقليد تأثيرات الصيام الذي يعتمد فقط على الماء دون التخلي عن المواد الغذائية الأساسية.

دراسة تكشف فوائد الصيام

يتضمن ذلك النظام للصيام تناول نسبة من الشوربة النباتية، وأشرطة الطاقة، والوجبات الخفيفة، والشاي، والفيتامينات والمكملات المعدنية على مدار خمسة أيام، مما يوفر نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون غير المشبعة ومنخفض في السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات.

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قام باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) ومدرسة الطب في جامعة ييل ومعهد AIRC للأورام الجزيئية في إيطاليا بإجراء دراستين تشملان ما مجموعه 144 متطوعًا.

وجدوا أن الأشخاص الذين كانوا يتبعون نظام الصيام كان لديهم مقاومة أقل للأنسولين (المرتبطة بداء السكري) ودهون الكبد وشيخوخة الجهاز المناعي - وهذا يساهم في تقليل السن البيولوجي وتقليل الأمراض بشكل عام.

باحث يطالب بتعميم الصيام

يقول فالتر لونجو من جامعة جنوب كاليفورنيا: "تظهر هذه الدراسة للمرة الأولى أدلة على تقليل السن البيولوجي من خلال تجارب مختلفة، مع وجود أدلة على تجديد وظائف الأيض والجهاز المناعي".

وتبين أن المشاركين الذين خضعوا للدورات التالية لنظام النموذج الصائم كانوا أصغر سنًا بمقدار 2.5 سنة في السن البيولوجي المتوسط ​​مقارنة بالمجموعات الأخرى، والتي تقيس التآكل على الخلايا، أو مدى قدرتها على العمل بالنسبة لعمرك الفعلي.

لم يبدو أن لمكاسب الصحية مرتبطة بفقدان الوزن المرتبط بها. بعبارة أخرى، لم يكن الجسم يشعر فقط بفوائد فقدان الوزن - يبدو أن هناك شيئًا آخر يحدث هنا أيضًا، والذي يمكن أن تستمر الدراسات المستقبلية في التحقيق فيه.

تغيير نمط الحياة بالصيام

يقول لونجو: "هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أن تدخلًا غذائيًا لا يتطلب تغييرات غذائية مزمنة أو تغييرات نمط حياة أخرى يمكن أن يجعل الأشخاص أصغر سنًا بيولوجيًا، استنادًا إلى التغيرات في عوامل خطر الشيخوخة والأمراض".

 ليس هذا هو المرة الأولى التي يظهر فيها أن نظام النموذج الصائم له فوائد صحية. أظهرت دراسة سابقة أن هذا النوع من الصيام والسعرات الحرارية قادرة على تقليل علامات الخرف - على الرغم من أنها كانت تجرى فقط على الفئران وليس على البشر. قد يساعد أيضًا في مكافحة السمنة.

يقول لونجو: "يجب أن تشجع هذه النتائج العديد من المهنيين في مجال الرعاية الصحية على تحديد دورات نظام النموذج الصائم للمرضى الذين يعانون من مستويات أعلى من عوامل خطر الأمراض".

الأمراض الإصابة بالأمراض البيولوجية الجهاز المناعي الدهون غير المشبعة

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