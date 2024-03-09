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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 75 جنيها في نهاية التعاملات

سعر الذهب
سعر الذهب

فقد  سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم السبت، 75 جنيها من قيمته في المتوسط داخل محلات الصاغة ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية وذلك في الجرام الواحد.

 

وخلال اليومين الماضيين صعد الذهب مقدار 450 جنيها على الأقل بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف و سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 وفق إيجيبت جولد برايس

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ووصل متوسط سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3175 جنيها للبيع و 3225 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 3628 جنيها للبيع و 3685 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 18 نحو 2721 جنيها للبيع و 2764 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2179 دولارا للشراء و 2180 دولارا للبيع.

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2156 جنيها للبيع و 21221 جنيها للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 25.4 ألف جنيه للبيع و 25.8 ألف جنيه للشراء.

تراجع الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم السبت،  تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة على ارتفاعات تاريخية، عقب تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة يونيو المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 50 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3220 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 97 دولارًا وبنسبة 4.7 % في ختام الأسبوع بعد أن لامست مستوى 2195 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند مستوى 2179 دولارًا. 

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3680 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2760 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2147 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3300 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3270 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2159 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2179 دولارًا.

وفي سياق متصل، عزز ضعف بيانات سوق العمل، وتلميحات جيروم بأول رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال شهادته أمام الكونجرس، من التوقعات بإنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة منتصف العام الجاري.

حيث كشفت بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر فبراير الصادرة أمس الجمعة، عن ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.9% ، وتراجع متوسط معدل الأجور إلى 4.3% ، لكن البيانات أظهرت قدرة السوق على إضافة 223 ألف وظيفة فيما كان متوقع 160 ألف وظيفة.

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