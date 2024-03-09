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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3250 جنيه للجرام.. مفاجأة سارة فى أسعار الذهب اليوم| تفاصيل

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

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«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب محليًا والأوقية تلامس أعلى مستوى في تاريخها

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تطور جديد في أسعار الذهب بمصر اليوم.. الجرام وصل كام

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد .

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم حالة تراجع خلال التعاملات المسائية وبلغت الأسعار في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

- سجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3714 جنيها


- انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل مستوى 3250 جنيه مقارنة بـ3270 جنيها، فى التعاملات الصباحية .


- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 2786 جنيها

- فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2173 جنيها

- سجل الجنيه الذهب نحو 26 ألف جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى تاريخي بعد موجة صعود استمرت 8 جلسات متتالية بدون تصحيح، لتستغل تغير التوقعات في الأسواق لتشير إلى تزايد فرص خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل البيانات الضعيفة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل سعر الأونصة العالمية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% بمقدار 97 دولار ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولار للأونصة ليغلق الذهب تداولات الأسبوع عند 2179 دولار للأونصة وكان قد افتتح التداولات عند 2082 دولار للأونصة.

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تطور جديد في أسعار الذهب بمصر اليوم.. الجرام وصل كام

وسجل الذهب ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل أعلى ارتفاع على المستوى الأسبوعي منذ 5 أشهر، ويكون بذلك ارتفع منذ بداية شهر مارس بنسبة 6.6% ليربح 135 دولار، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

جاء تسجيل الذهب لمستوى تاريخي اليوم بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكية التي أظهرت ارتفاع في معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير بنسبة 3.9% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة عند 3.7%.

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