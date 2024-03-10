سعر ومواصفات ساوإيست DX8S كوبيه 2024 في مصر

تواصل شركة ساوإيست من تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح عدد كبير من الطرازات من موديلات 2024، أغلبها من فئة السيارات الرياضية سواء من عائلة الكروس اوفر أو الـ SUV، ومنها النسخة DX8S كوبيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية للسيارة ساوإيست DX8S كوبيه 2024 وابرز مواصفاتها الفنية.

ساوإيست DX8S كوبيه 2024

القدرات الفنية للسيارة ساوإيست DX8S كوبيه 2024

تعتمد السيارة ساوإيست DX8S كوبيه 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون 6 غيارات، ومتصل بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1500 CC، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 156 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تجهيزات السيارة ساوإيست DX8S كوبيه 2024

كاميرا خلفية.

مثبت سرعة

زر تشغيل وايقاف المحرك.

إنذار وريموت تحكم.

قفل مركزى للابواب

نوافذ كهربائية.

بصمة.

فرامل يد إلكترونية

شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط.

ساوإيست DX8S كوبيه 2024

عجلة قيادة "مالتي فانكشن".

جنوط رياضية.

مصابيح ضباب.

مرايات كهربائية.

فتحة سقف بانوراما.

نظام صوتي ترفيهي.

زجاج خلفي مظلل.

سبويلر.

ساوإيست DX8S كوبيه 2024

بلوتوث.

وسائل هوائية للحماية.

نظام الثبات الالكتروني.

نظام تحكم وثبات عند صعود المرتفعات HHC.

نظام التحكم في الجر.

فرامل ABS وEBD.

ساوإيست DX8S كوبيه 2024

السعر الرسمي للسيارة ساوإيست DX8S كوبيه 2024 بالسوق المصري

ستقدم السيارة ساوإيست DX8S كوبيه 2024 في مصر بأسعار رسمية تبلغ مليون 199 ألف جنيه، وسيتم توافرها عبر فئة واحدة من التجهيزات.