مسئول أممي : سقطت معظم الدول مدعية الحرص على حقوق الإنسان

علق هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: "سقطت معظم الدول الذين ادعوا حرصهم على حقوق الإنسان".

وأضاف أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك مساعي قد تكون مضللة من أجل تنفيذ ما تبقى من المخطط الذي تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان،: "الأمم المتحدة قامت ببعض الإجراءات لحماية الفلسطينيين لكن ذلك لم يلقى استحسان من قبل بعض الدول الذين ادعوا حرصهم على حقوق الإنسان".