عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم محتمل بمسيرة من حزب الله على مستوطنات حدودية والاحتلال يلقي منشورات

هجوم محتمل به لمسيرة
هجوم محتمل به لمسيرة على المستوطنات قرب الحدود الشمالية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية، محذرة من هجوم مشتبه به بطائرة بدون طيار.

وتشن القوات التي يقودها حزب الله هجمات يومية على المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود مع لبنان منذ 8 أكتوبر.

وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال ألقى منذ قليل، منشورات من مسيّرة فوق منطقة الوزاني ، جاء فيها: "يا ابن الجنوب حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم، وعمبدخل عناصره ومخازن السلاح لمناطق سكنكم. من ساحة بيتك عحساب عيلتك والله حرام."

وبالأمس، أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددا من الهجمات العسكرية على المواقع الإسرائيلية على الحدود اللبنانية .

وقال حزب الله عبر قناته على تيليجرام، إنه نفذ عددا  الهجمات على مختلف المحاور على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

إسرائيل إطلاق صافرات الإنذار الهجمات العسكرية الحدود مع لبنان الحدود الشماليه الحدود اللبنانية المستوطنات الاسرائيلية الوكالة الوطنية للإعلام جيش الاحتلال جنوب لبنان حزب الله طائرة بدون طيار صافرات الإنذار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

سيف زاهر يعلن عن مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

الشيخ زيد ضاهر .. حقيقة اغتيال مسؤول كبير في حزب الله اللبناني

الجميع سيدفع الثمن.. تغريدة مثيرة لوزير خارجية الأردن

معلومات مثيرة بشأن استهداف صالح العاروري في لبنان

حزب الله يعلن مقتل أربعة من مسلحيه في جنوب لبنان

لبنان .. حزب الله يعلن استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره خلال اشتباكات اليوم مع الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

ترشيحاتنا

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

ننشر تفاصيل تنفيذ برامج التعاون الإنمائي الجارية في مجال التعليم

الإمارات ومصر تنفذان ثامن إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن اغتيال القيادي بكتائب القسام مروان عيسى

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

بالأرقام.. خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

لماذا استهدف الحرس الإمبراطور الروماني إيل جبل ووالدته

اقتصادية جدا .. طريقة عمل الكنافة بالمهلبية بدون فرن

في أول أيام رمضان.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ