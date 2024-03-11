هجوم محتمل بمسيرة من حزب الله على مستوطنات حدودية والاحتلال يلقي منشورات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية، محذرة من هجوم مشتبه به بطائرة بدون طيار.

وتشن القوات التي يقودها حزب الله هجمات يومية على المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود مع لبنان منذ 8 أكتوبر.

وفي لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال ألقى منذ قليل، منشورات من مسيّرة فوق منطقة الوزاني ، جاء فيها: "يا ابن الجنوب حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم، وعمبدخل عناصره ومخازن السلاح لمناطق سكنكم. من ساحة بيتك عحساب عيلتك والله حرام."

وبالأمس، أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددا من الهجمات العسكرية على المواقع الإسرائيلية على الحدود اللبنانية .

وقال حزب الله عبر قناته على تيليجرام، إنه نفذ عددا الهجمات على مختلف المحاور على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.