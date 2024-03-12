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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مش بس القهوة.. خبير تغذية يكشف عن أطعمة تمدك بالطاقة في رمضان

أطعمة تمدك بالطاقة
أطعمة تمدك بالطاقة في رمضان

 قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، إن هناك بعض الأطعمة فى رمضان التي يمكن أن تمدك بالطاقة وتساعدك على الحفاظ على النشاط والتحمل أثناء الصيام.

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 وأوضح خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد،بعض الأمثلة على هذه الأطعمة تتمثل فيما يلي:

أطعمة تمدك بالطاقة في رمضان

الفواكه: 

الفواكه الطازجة مثل الموز والتفاح والبرتقال والعنب والتوت تحتوي على سكر طبيعي وألياف وفيتامينات تمد الجسم بالطاقة.

العسل: 

العسل غني بالسكر الطبيعي والعناصر الغذائية المفيدة. يمكنك إضافة العسل إلى الحليب أو الزبادي أو تناوله مع الخبز أو الفاكهة كوجبة خفيفة.

المكسرات: 

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق تحتوي على الدهون الصحية والألياف والبروتينات، وتعتبر وجبة خفيفة مغذية وتمد الجسم بالطاقة.

البقوليات: 

البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروتينات، وتعطي شعورًا بالشبع وتمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة.

الشوفان والحبوب الكاملة:

الشوفان والحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير والحنطة السوداء تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن، وتعمل على إطالة فترة الشبع وتمد الجسم بالطاقة.

الماء والسوائل: 

يجب تناول كمية كافية من الماء والسوائل في فترة الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب وضمان وظائف الجسم السليمة.

يجب أن يكون لديك توازنا في تناول الطعام وتحديد الكميات المناسبة وفقًا لاحتياجات جسمك وتوصيات الطبيب أو الدايتيتشن. 

وقد يكون من الأفضل استشارة أخصائي تغذية؛ للحصول على نصائح مخصصة لحالتك الصحية واحتياجاتك الخاصة.

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