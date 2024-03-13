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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنت بتشردلي.. مى عز الدين ترد على رسالة أمير كرارة

مى عز الدين
مى عز الدين

نشرت الفنانة مى عز الدين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك كشفت فيه عن الأعمال التى تتابعها كما ردت على رسالة الفنان أمير كرارة التي وجهها إليها في أول أيام رمضان. 

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وقالت مى عز الدين : طيب مبدئيا كدة مبروك لمسلسل "الحشاشين"، "أشغال شقة" و"صلة رحم".. كل ما اتفرج على حاجة هقولكم ايه اللي عاجبني كمان..  مبروك يا جماعة الشغل زي الفل نحب نضيف للمجموعة وبجدارة "نعمة الأفوكادو" و"أعلى نسبة مشاهدة".

وردت على رسالة أمير كرارة لها قائلة : باشا مصر، انت بتشردلي عشان مبكلمكش عالتيليفون؟ بتشردلي في البرامج يا أمير؟ وحشتني قوي في ناس لو انتوا مش على اتصال كل يوم فهما في القلب وانت أولهم. انت أكتر انسان أنا استمتعت معاه في الكواليس في السنين الأخيرة وانت عارف أنا بحبك قد ايه عشان انت راجل بجد وحقيقي على المستوى الانساني والفني.. بحبك يا باشا مصر.

كان عبر النجم أمير كرارة، عن حبه وتقديره الكبير للفنانة مي عز الدين بعد مشاركته معها الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سوق الكانتو"، مؤكدا أن مسلسل سوق الكانتو كان عمل ممتع بالنسبة له خلال رمضان الماضي.

وأوضح أمير كرارة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنانة مي عز الدين شخصية محترمة وملتزمة ومحترفة وتتوافر فيها صفات جيدة كثيرًا، موجهًا سؤال لها، قائًلًا: "ليه بتختفي من الحياة يا مي".

أعلى نسبة مشاهدة أشغال شقة الفنان امير كرارة الفنانة مي عز الدين أمير كرارة مسلسل الحشاشين مي عز الدين

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