رقم مفزع من صحة غزة.. وفاة 27 طفلا جوعًا والآلاف في خطر

لم يجدوا قطرة حليب

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن رقم مأساوي كارثي كبير بوفاة 27 طفلا بسبب سوء التغذية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الوزارة أن الـ27 طفلا الذين ماتوا جوعًا لم يتوفر لهم حليب الأطفال في شمال غزة.

وشددت وزارة الصحة بغزة على أن آلاف الأطفال يعانون من مضاعفات خطيرة بسبب عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم شمال غزة.

وطالبت الوزارة المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير الحليب للأطفال شمال غزة.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر طبية، قولها اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73024 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات العدو ارتكبت عشر مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنا، وإصابة 135 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.