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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رخص 100 ألف جنيه.. أسعار ميكروباص فوتون C2 الجديدة

ميكروباص فوتون C2
ميكروباص فوتون C2

شهدت أسعار ميكروباص فوتون C2 موديل 2024 المجمع محليًا، إنخفاض سعري للمرة الاولى، بلغت هذه التخفيضات قيمة قدرها 100 ألف و100 جنيه، بعد أن ارتفعت اسعارة لتتخطى حاجز المليون، حيث شهد زيادات اخيرة وصلت لـ 210 ألف و100 جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أسعار ميكروباص فوتون C2 الجديدة في مصر، واستعراض ابرز المواصفات الفنية.

 

يضم ميكروباص فوتون C2 عجلة قيادة باور ستيرنج قابلة للتعديل، إطارات مقاس 195 R 15، حزام أمان للراكب، نظام صوتي ترفيهي ومدخل USB وAUX، عدد 2 من المكبرات، صادم أمامي وخلفي بنفس اللون الخارجي للسيارة، جنوط، مكيف هواء.

ميكروباص فوتون C2

زود ميكروباص فوتون C2 بمحرك سعة 2.2 لتر، يمكنه انتج قوة إجمالية قدرها 102 حصانا و193 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 12 لتر لكل 100 كيلومتر، مع إمكانية اضافة نظام غاز.

ميكروباص فوتون C2

ابعاد ميكروباص فوتون C2

 

  • الطول الكلي 4.840 مم.
  • العرض الكلي 1.695 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.980 مم.
  • الخلوص الارضي أي ارتفاع السيارة عن الارض 160 مم.
  • سعة خزان الوقود 65 لتر.
  • طول قاعدة العجلات 2.570 مم.
ميكروباص فوتون C2

سعر ميكروباص فوتون C2

 

انخفضت أسعار ميكروباص فوتون C2 لتصل إلى 949,900 جنيه بدلاً من 1,050,000 جنيه.

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