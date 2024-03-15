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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة للتعديات وتنفيذ أعمال النظافة وردم للبرك بمدن إدفو وأسوان وأبوسمبل السياحية

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 22 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات وردم البرك والمستنقعات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال ردم البرك والمستنقعات على مدار اليوم ليلاً ونهاراً بواسطة اللوادر للقضاء على إحتمالية لإنتشار الحشرات الطائرة من البعوض والناموس وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة الملاريا بمديرية الصحة .

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إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بالشوارع الداخلية والميادين بالأحياء والمناطق السكنية ، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بالحدائق ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات الليد الموفرة ، والتعامل الفورى مع حالات البناء المخالف .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بإزالة 7 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2300 م2 بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

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