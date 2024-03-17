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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب العلم وحفظة القرآن الكريم يتقدمون احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر

احتفالية الأزهر الشريف
احتفالية الأزهر الشريف وتاسيسه بطنطا

نظم  الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر و قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، بإشراف الإدارة المركزية لمنطقة الغربية ومنطقة وعظ الغربية احتفالية كبرى بالمركز الثقافي  لمدينة طنطا في السابع من رمضان المبارك، احتفاء بمرور ١٠٨٤ عاما على انشاء الجامع الأزهر.. صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.

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وجاء ذلك بحضور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، و المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ، الشيخ محمد عويس مدير منطقة وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، وممثل جامعة الأزهر، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،  وقيادات المنطقة الأزهرية، ووعظ الغربية وعدد من النواب ووكلاء الوزارت ومندوب المجلس القومي للمرأة.

 

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

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وتهدف الإحتفالية الي التأكيد على مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته، وحتى  اليوم في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنسانى ونشر الدين السمح في كل مكان من أرض المعمورة ليبقى دائما حصن حصين لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي فقد ظل الأزهر منذ أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة الوسطية والاعتدال، يأتي طلاب العلم من جميع أنحاء العالم يتألقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، يتخرجون سفراء ينشرون رسالة الإسلام في كل مكان من العالم، بما ينفع الشعوب والمجتمعات ويحقق الوحدة التآلف والتآذر والتعاون الإنساني في شتى بقاع الأرض.

الإدارة المركزية أحمد الطيب شيخ الأزهر السابع من رمضان الدين والشريعة الجامع الازهر الإمام الأكبر أ د أحمد الطيب البحوث الإسلامي جمع البحوث الإسلامية حفظة القرآن الكريم ذكرى تأسيس الجامع الازهر رئيس جامعة طنطا ع البحوث الإسلامية طارق راشد للدراسات العليا والبحوث

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