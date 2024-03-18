نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات

قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، التهاني للرئيس الروسية والمرشح الرئاسي فلاديمير بوتين على تقدمه وفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية، والتي تم فرز أكثرمن 99% من الأصوات بها.

وقال مدفيديف عبر قناته في تلجرام: "تهانينا لفلاديمير فلاديميروفيتش بوتين على فوزه الرائع في انتخابات الرئاسة في روسيا".

وأظهرت نتائج فرز غير نهائية تقدما كبيرا للرئيس الروسية الحالي فلاديمير بوتين أمام منافسيه الـ 3 وهم ليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديموقراطي، نيكولا خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الناس الجدد.

وحتي الآن تم فرز 99.49% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد وشهدت نسبة الإقبال 74.22%.

ووفقا لنتائج الانتخابات الحالية، حصل الرئيس الروسي الحالي والمرشح المستقبل فلاديمير بوتين على %87.33، وحصل ليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديموقراطي على %3.20، كما حصل نيكولا خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي على %4.31، بينما حصل فلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الناس الجدد على %3.80.