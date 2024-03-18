إضافة سلعة جديدة.. أسعار صرف السلع التموينية ومواعيد عمل منافذها| تفاصيل

تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الـ 18 على التوالي، صرف مقررات شهر مارس للمستفيدين على البطاقات التموينية، وذلك من خلال 40 ألف منفذ تمويني يعمل في مختلف المحافظات.

صرف 77% من مقررات مارس التموينية

صرفت منافذ وزارة التموين حتى الآن 77%، وتستمر في صرف مقررات شهر مارس لليوم الـ 18 على التوالي للمستفيدين بنفس الأسعار السابقة، حيث كانت الوزارة قد اعلنت عن استقرار أسعار سلع مقررات مارس التموينية باستثناء المكرونة.

زيادة أسعار المكرونة

تم تحريك سعر المكرونة للعبوة ذات سعة الـ 800 جرام، بقيمة 1.5 جنيه ليتم صرفها بـ 15.5 جنيه بدلاً من 14 جنيه، وللعبوة الـ 400 جرام 75 قرشًا، لتُصرف بسعر 7.75 جنيه بدلاً من 7 جنيهات.

إضافة سلعة جديدة للسلع التموينية

اضافت وزارة التموين سلعة جديدة إلى قائمة مقررات مارس التموينية، وهي مسحوق غسيل وزنه 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه، ليصل عدد سلع المنظومة التموينية 31 سلعة

أسعار مقررات مارس التموينية

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه

- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

- مسحوق غسيل 60جرام بسعر 4.50 جنيه.