5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

يعد موعد إجازة عيد الفطر المبارك محط الأنظار في مصر، وسط ترقب ملايين المواطنين لقرار الحكومة بشأن مدة الإجازة في القطاعين العام والخاص.

تستعرض "صدى البلد" في السطور الآتية موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر. ووفقا للإعلان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن آخر أيام شهر رمضان ستكون في 9 أبريل المقبل، كما سيكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا في اليوم العاشر من أبريل المقبل.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، التي ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر، ويحصل كافة موظفي الدولة على إجازة رسمية خلال فترة العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر

ووفقًا للمعهد، من المنتظر أن تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة من نفس الشهر.

ومن المتوقع نقل إجازة يوم الجمعة، الذي يوافق اليوم الثالث من أيام عيد الفطر، إلى الأحد، أو تقديمها إلى الثلاثاء، كما يحدث مع العطلات الرسمية التي تتزامن مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك، يُتوقع أن يحصل الموظفون على 5 أيام متتالية كإجازة لعيد الفطر.

وتُعد إجازة عيد الفطر المبارك فرصة مميزة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، وتتوقع شركات السياحة والسفر زيادة أعداد المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يحرص الكثير من المصريين على السفر خلال هذه الفترة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445ه، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان الكريم. وقالت دار الإفتاء إنها ستتحقق من الرؤية الشرعية يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر المبارك (الأول من شوال) يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024.

وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن موعد غرة شهر رمضان، وكانت غرة شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس 2024.