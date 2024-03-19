مصطفى بدرة: الدولة المصرية تجتهد اجتهادا كبيرا لعبور الأزمة الأقتصادية الصعبة

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الإقتصادي، أن الخبراء الإقتصاديون يشيجون بأداء الإقتصاد المصري، على الرغم من الأزمات الإقتصادية الصعبة.

وقال مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة المصرية تجتهد اجتهادا كبيرا لعبور الأزمة الأقتصادية الصعبة، مؤكدا أن المواطن لا بد أن يعلم بأهمية العمل لإدارة عجلة الإنتاج، وعدم الإلتفات إلى الشائعات.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، يأتي من أجل حماية المواطن من ارتفاع الأسعار، ومواجهة زيادة التضخم.

