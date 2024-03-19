واجهة السياح.. رأس النقب تخرج من عزلتها الصحراوية إلى عصر التعمير الواعد

بدأت قرية “رأس النقب” التابعة لمدينة طابا بجنوب سيناء في الانتقال من كونها قرية صحراوية معزولة بصحراء النقب الشهيرة وسط الجبال، لمنطقة تعمير واعدة متكاملة الخدمات على مساحة تصل لنحو 1000 فدان.

رأس النقب

رأس النقب تودع عزلتها الصحراوية

تعد قرية النقب هى أحدث قرية انضمت لمحافظة جنوب سيناء بعد نقل تبعيتها من شمال سيناء إلى جنوبها، وأصبحت تتبع مدينة طابا، وتقع بين محافظتى شمال وجنوب سيناء وتتميز بطبيعتها الجبلية، وأنها كانت ولا تزال نقطة تجارية مميزة للمسافرين بين المحافظتين، والمساحة الكلية التى تسلمتها محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 237 كيلومترا، لتصبح مساحة مدينة طابا الآن قرابة 500 كيلو متر مربع.

وتتميز القرية بوجود مطار دولى على أرضها يحمل اسمها ويعد من أهم المطارات فى مصر الذى يخدم حركة السياحة وواجهة هبوط للسائحين من كل العالم، شهدت خلال الشهور الأخيرة طفرة خدمات غير مسبوقة وانطلاق حركة التعمير ببناء مساكن للأهالى وإنشاء مقرات خدمية وطرق ومراكز الشباب والمدارس والخدمات الصحية.

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة طابا شهدت وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 60 منزلا بدويا بقرية النقب التابعة إداريا لمدينة طابا، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ35 لعودة طابا إلى الأراضى المصرية بالمعركة الدبلوماسية التى خاضتها الدولة المصرية أمام لجنة التحكيم الدولى، لاسترداد هذا الجزء الغالى وذات الطبيعة الخلابة.

وأوضح المحافظ، إنه سيجرى تنفيذ مشروع الـ60 منزلا بدويا على مساحة 54 ألف متر، لخدمة مواطنى قرية النقب، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمنزل تبلغ 180 مترا مربعا، وتبلغ مساحة المبانى 100 متر مربع، ويتضمن 3 غرف، وصالة استقبال، مطبخ، حمام، حوش أمامى وخلفى.

وأشار إلى أن هذه المنازل قابلة للتعلية، وكل منزل مزود بسلم خارجى، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 95 مليونا، بتمويل وإشراف الجهاز المركزى للتعمير.

كما أنه من المقرر أن يجرى إنشاء 120 منزلا بدويا بقرية النقب على مرحلتين، تتضمن المرحلة الواحدة 60 منزلا، بهدف رفع مستوى المعيشة لمواطنى القرية.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن قرية رأس النقب نقلت تبعيتها لمدينة طابا بقرار رئيس الجمهورية رقم 424، مشيرا إلى أن أهالى القرية عانوا من صعوبات فى صرف المعاش والمرتبات، وصعوبة فى المراسلات البريدية، وكان يجرى إرسال سيارات بريدية متنقلة لتقديم كافة الخدمات، ولكن الآن أصبح لديهم مكتب بريد، لتقديم كل الخدمات البريدية الإلكترونية، بواقع يصل إلى 140 خدمة متنوعة، ومكتب بريد رأس النقب يقع على مساحة 150 مترا مربعا، ومجهز بعدد 5 شبابيك، ويؤدى المكتب كل الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل «صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى، سداد مخالفات المرور»، إضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى، ومزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة الـ«UPS».

كما شهدت القرية افتتاح أول ملعب خماسى بقرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا، وقال محافظ جنوب سيناء، أن هذا الملعب الأول بالقرية منذ صدور قرار رئيس الجمهورية، بضمها جغرافيا لمحافظة جنوب سيناء، وجرى إنشاؤه بتكلفة 650 ألف جنيه، لتوفير كل الوسائل التى تساعد شباب القرية على ممارسة الرياضة.

وأكد المحافظ أن هناك تعاونا دائما بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية لكونها متنفسا مهما للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، لافتا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الإمكانيات للشباب.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة، تقوم بتنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لكل مرافق الشباب والرياضة على أرض المحافظة بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ، أنه سيجرى إقامة العديد من الملاعب خلال الفترة المقبلة بالقرية، بهدف تنمية المواهب الرياضية لأبناء القرية.

وتوضح البيانات الحكومية عن القرية أنها شهدت خدمات منوعة بينها مد خط كهرباء بطول 11 كم لربط الكهرباء بين قرية رأس النقب ومدينة نخل، وبها توجد مقرات حكومية لمنشآت خدمية فى مجال التعليم والصحة والشباب والرياضة، ومقر للوحدة المحلية ودار مناسبات، وتتميز القرية بإنتاجها من مزارع العنب والتين وخصوبة أرضها الصالحة لزراعة القمح والشعير والبطيخ، وتضم القرية مبنى تعليمى ابتدائى، وإعدادى، وفصلين للثانوى التجارى، ومجلس قروى، ويعيش بها نحو 300 أسرة، ويتبع لها 3 تجمعات بدوية، وإجمالى البيوت البدوية هناك 73 بيتا بدويا، إضافة إلى 155 بيتا للأهالى، ويعمل معظم السكان بحرفة الرعى، وتعتمد على مياه الآبار، ويوجد بها محطة تغذية كهرباء النقب، وسكان القرية من قبيلة الأحيوات من كبرى القبائل العربية بشبه جزيرة سيناء.

كما أن قرية رأس النقب يوجد بها أراض صالحة للزراعة، وتضم مسجدا، ووحدة طب أسرة، ومركز شباب وملعب، ودار مناسبات، ومخبز مغلق، ومعظم هذه المنشآت مغلقة وغير مستغلة، وسبق وتم عملية رفع كفاءة وتطوير مدرسة النقب وبلغت تكلفتها نحو 1.9 مليون جنيه والتطوير شامل المدرسة بالكامل، وهى 9 فصول، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية.

ويعد مشروع محور طريق طابا رأس النقب بطول 28 كم من أهم المشروعات التى نفذت على أرض القرية، حيث تمت إعادة إنشاء طريق طابا / رأس النقب بجنوب سيناء بعد انهياره بسبب السيول، وذلك بطول 28 كم وعرض 11 م وحارتين مروريتين، لخدمة حركة التنمية السياحية والأنشطة الاقتصادية بجنوب سيناء، تم تنفيذ الطريق من البلاطات الخرسانية والأسفلتية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تكسيات بالدبش بطول 20 كم، للحماية من السيول، وتم تنفيذه فى 5 أشهر.