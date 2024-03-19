وسط حالة من الحزن..تشييع جثامين رهبان جنوب أفريقيا بدير الأنبا صموئيل بالمنيا|شاهد

سيطرت حالة من الحزن والانهيار على أسر الرهبان الثلاثة ضحايا حادث جنوب إفريقيا خلال مراسم تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بعد تعرضهم لاعتداء إجرامي في دير القديس مارموقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا.

ووصل موكب جثامين الرهبان الثلاثة بسيارات الإسعاف ونقل الموتى إلى دير الأنبا صموئيل غرب مركز العدوة بالمنيا حوالي 30 كيلومترا بالصحراء الغربية عقب انتهاء صلوات ومراسم الجنازة التي رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للآباء الرهبان الراهب القمص تكلا الصموئيلي والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس.

ووصلت جثامين الرهبان الثلاثة فجر اليوم الثلاثاء من دولة جنوب أفريقيا بمطار القاهرة وتوجهت للكاتدرائية للصلاة يعد ان اقيمت للرهبان جنازة بكاتدرائية القديسة السيدة العذراء والشهيد مار مرقس الرسول في جنوب أفريقيا.

وشهدت أمس محافظتا أسيوط وسوهاج مراسم جنازة الرهبان الثلاثة عن بعد حيث تجمعت أسر الرهبان ليحضروا جنازة ابنائهم عبر شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة.

وقال البابا تواضروس الثاني إننا نودع الرهبان الثلاثة في أيام من أقدس أيام العام وهي أيام الصوم الكبير ونقدم العزاء للأنبا انطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا والأنبا باسليوس اسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف وأسر الراهبان.

وقدم البابا الشكر لكل من حضر جنازة الرهبان وخاصة الوزيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة التي حرصت علي حضور الجنازة بالكاتدرائية مثمناً دور وزارتي الخارجية والصحة وهيئة الإسعاف ومسئولي المطار وأجهزة الأمن ومحافظ القاهرة وجميع أجهزة الدوله التي قدمت كافة العون المساعدة والتنسيق لمساعدتهم في إحضار وترتيبات إحضار الجثامين لأرض الوطن وإزالة أي معوقات في هذا الشأن.

مراسم تشييع جنازة الرهبان الثلاثة

مراسم تشييع جنازة الرهبان الثلاثة

مراسم تشييع جنازة الرهبان الثلاثة

مراسم تشييع جنازة الرهبان الثلاثة

مراسم تشييع جنازة الرهبان الثلاثة

مراسم تشييع جنازة الرهبان الثلاثة