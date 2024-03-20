حنجرة ذهبية.. القارئ أحمد محمود يحاكي الشيخ عبد الباسط في تلاوة القرآن الكريم

يمتلك القارئ الشاب أحمد محمود من قرية تنيدة التابعه لمركز بلاط بالوادي الجديد حنجرة ذهبية في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

يقول القارئ أحمد محمود لصدى البلد ، إنه أتم حفظ القرآن على يد العديد من المشايخ بالقاهره واكتشف أحد المشايخ موهبته وحسن صوته ، وأنه شارك فى العديد من المسابقات الدينية وحفظ القرآن الكريم وحصل على مستويات عديده في مسابقة حفظ القرآن .

وأوضح أنه من صغره كان شغوفا جدا بسماع قراء إذاعة القرآن الكريم، وخاصة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد واقتدي به في قراءة القرآن وبدأ فى محاكاة الشيخ عبد الباسط، وأيضا أحب المنشدين والمبتهلين بإذاعة القرآن الكريم .



وأكد أن مثله الأعلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من الصغر وهو شغوف بسماع صوته في إذاعة القرآن الكريم واقتدي به وباولاده الشيخ طارق والشيخ ياسر .

وأوضح أنه تأثر بكل مدارس القراءات القديمة منها والحديثة وأتقن حفظها والتلاوة والتجويد بها، ومع ذلك يحرص أن يكون له بصمته الصوتية الخاصة به كقارئ للقرآن ، لافتا إلى أنه يقوم بقراءة القرآن في العديد من المناسبات والاحتفالات ، ويسعى أن يكون محدثا وليس مقلدا، وأن يترك عند كل من يسمعه سمه صوتيه له خاصة به.

واكد القارئ احمد محمود أنه يعتبر القرآن الكريم كل حياته، و يخصص معظم وقته للخوض فى أعماق تفاصيله، وحفظ المزيد من أحكام تلاوته وتجويده، ويعيش أسعد لحظاته وهو بهذا الحال مع كتاب الله، وأن أمنيته فى المستقبل أن يسجل القرآن الكريم كاملا بصوته، وينال هذا الشرف الذى لا يضاهيه شرف، مؤكدا أنه لا يهتم بالبحث عن شهرة أو مال من وراء ذلك أو يشار له بالبنان والتميز والتفرد، بقدر ما يعنيه أن يستكمل رسالته فى خدمة القرآن الكريم.

https://fb.watch/qU3IMZ15vL/?mibextid=Nif5oz

ووجه القارئ أحمد محمود رساله لكل شاب موهوب فى قراءة القرآن ألا ييأس ويواصل طريقه، قائلا " إن قارئ القرآن رغم أنه لم يصل للكثير مما يريده إلا أنه يصل ويشعر بصفاء ذهني وروحي لا يضاهيه اي شعور.