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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ملحمة وطنية.. السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى انتصار العاشر من رمضان

صدى البلد

هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة

قالت السيدة الأولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكري العاشر من رمضان: نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فلقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك، ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت ومازالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها.
عاشت مصر وطنا عزيزا كريما، وكل عام وأنتم بخير.

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نصر العاشر من رمضان.. كيف استعدت مصر لحربها المقدسة لتحرير سيناء

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افتتاح متحف قناة السويس مجانا بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قادة القوات المسلحة حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والتى ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، معربًا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ووجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن مؤكدًا أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة ربوع الوطن ودعم ركائز الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.

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