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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تكريم أول غطاس مصري من متلازمة داون ودعم حكومي ليحصل على "open water dive"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الغواص المصري، محمد كرم، أول غطاس عالمي من بين الأشخاص المصابين بمتلازمة داون.

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أكد وزير الشباب والرياضة على دعمه لمحمد خلال مشواره المقبل، حيث حرص وزير الشباب والرياضة على رعاية محمد من اجل حصوله على رخصة غوص "open water dive". ومن المقرر أن تتم عملية الحصول على الرخصة في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر المقبل.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن أهمية هذا التكريم، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية أبناء مصر ذوي الاحتياجات الخاصة والقدرات المميزة. وأكد على ضرورة إشراكهم ودمجهم في مختلف البرامج والمشروعات، فضلاً عن الاهتمام بهم ورعايتهم ودعم الأبطال الرياضيين.

كما اكد وزير الشباب والرياضة على التزام الحكومة المصرية بتشجيع المواهب والإنجازات الرياضية للأفراد ذوي القدرات الخاصة، وتعزيز دورهم في المجتمع وتوفير الدعم اللازم لتحقيق نجاحاتهم.

علماً بأن محمد كرم قد حقق إنجازًا مهمًا في عام 2021، حيث حصل على لقب أول غطاس عالمي من بين الأشخاص المصابين بمتلازمة داون. وذلك جاء بعد حصوله على رخصة غوص مبتدئ التي تمكنه من الغوص لعمق يصل إلى 12 مترًا.

أشرف صبحي غطاس

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