أفضل موبايل Realme بسعر تحفة.. مبيعاته تخطت 300%

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كشفت شركة Realme عن هاتف Realme Narzo 70 Pro 5G في الهند.

في حين أن أول عملية بيع للهاتف الذكي مقررة ليوم غد (22 مارس) ، فقد تم طرحه للبيع المبكر في يوم الإطلاق (19 مارس) في الساعة 6 مساءً لفترة محدودة. واليوم ، أصدرت العلامة بيانًا صحفيًا لتأكيد رقم المبيعات الذي حققته من خلال البيع المبكر.







تقرير أول مبيعات لهاتف Realme Narzo 70 Pro 5G أكدت Realme أنها باعت أكثر من 300 وحدة من هاتف Narzo 70 Pro 5G في الدقيقة خلال البيع المبكر. وقالت أيضًا إن مبيعات الجهاز ارتفعت بنسبة 338% مقارنة بهاتف Narzo 60 Pro 5G من العام الماضي.

يعد Realme Narzo 70 Pro 5G جهازًا مثيرًا للإعجاب ، حيث يوفر العديد من الميزات الجيدة بسعر مناسب. تبلغ أسعار إصداري الجهاز الذي يأتي بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 240 دولارًا أمريكيًا) و (حوالي 265 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. يمكنك شراء الجهاز بإصدارات Green Green و Glass Gold.

مواصفات Realme Narzo 70 Pro 5G

يتميز Realme Narzo 70 Pro 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وميزة اللمس الذكي لمياه الأمطار ومستشعر بصمة داخل الشاشة. يعمل الجهاز على واجهة Realme UI 5 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14. ومن المؤكد أنه سيتلقى ترقيتين لنظام التشغيل Android وثلاث سنوات من تحديثات الأمان.

يحتوي هاتف Narzo 70 Pro 5G على شريحة Dimensity 7050 ، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x ، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ، و 128 جيجابايت / 256 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1 ، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات. كما أنه يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ، ووحدة ثلاثية للكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل (Sony IMX890 ، OIS) + 8 ميجابكسل (ع ultra عريض) + 2 ميجابكسل (ماكرو).