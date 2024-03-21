الأوقاف تخصص 10 ملايين جنيه لجوائز مسابقة القرآن الكريم.. تفاصيل

تحدث أشرف أبو الريش، مدير تحرير رز اليوسف، عن تفاصيل عن مسابقة القرأن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف، قائلا: إن القرأن نزل فى مكة ولكن تلي وأحسن وتم إجادة تلاوته هنا فى القاهرة، وانطلقت الأصوات المصرية بكتاب الله فى كل أنحاء العالم حتي أطلق على مصر بدولة التلاوة.

وأضاف أشرف أبو الريش، مدير تحرير رز اليوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن تلك المسابقة عمرها رقم 30 فى التنظيم التي تقوم بها مصر، وهي مسابقة تحظي بتقدير كبير جدا وعالي من الرئيس عبد الفتاح.

وتابع أشرف أبو الريش، مدير تحرير رز اليوسف، أن المسابقة هذا العام بها ستة أفرع، وهي حفظ القرأن وتجويده وفهم مقاصده لغير الأئمة، لافتا إلى أن جائزة هذا الفرع تحديدا حوالي مليون و700 ألف جنيه وخصصت الأوقاف 10 ملايين جنيه لجوائز مسابقة القرآن الكريم.