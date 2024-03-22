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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علماء الأزهر والأوقاف : رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (السويس- بورسعيد) ، يوم الجمعة القادمة: (12 رمضان 1445هـ)، الموافق (22/3/2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوتٍ واحد حول موضوع: (رمضان شهر الانتصارات).

علماء الأزهر والأوقاف: رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة

وفيها أكد العلماء أن رمضان المبارك شهر الانتصارات والعزة والكرامة، ففيه كان يوم بدر أول معركة فاصلة بين الحق والباطل، حيث أكرم الله (عز وجل) المؤمنين بنصر مؤزَّر من عنده على قلّة عددهم وعدتهم، وأنزل سبحانه إليهم الملائكة تأييدًا لهم وبثًّا للطمأنينة في قلوبهم، حيث يقول الحق سبحانه: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ * بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ}، ويقول سبحانه: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}.

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فإذا كنَّا مع الله بحق وصدق كان النصر والفوز حليفنا، حيث يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}، ويقول سبحانه: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}، وإذا حدنا عن منهج الله سبحانه نزع من قلوب أعدائنا المهابة منا وألقى الوهن في قلوبنا لبعدنا عنه ومخالفتنا لأوامره، أو تقصيرنا في الأخذ بالأسباب التي أُمرنا أن نأخذ بها من إعداد أنفسنا بكل ما يتضمنه الإعداد من معان إيمانية وعلمية عسكرية واقتصادية، مصداقًا لقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}.
وذلك على النحو التالي:
أولاً :مديرية أوقاف السويس (الجناين) وبيانها كالتالي :
1- الشيخ/ محمد فتحي مسلم - مدير الدعوة - الإيمان- السيد هاشم
2- الشيخ/ياسر محمد عبدالله محمود - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الزهراء- جبلاية الفار
3- الشيخ/ خالد عبدالله أحمد - مدير إدارة الجناين - الرحمة الكبير- الهيشة
4- الشيخ/عادل عبدالله السيد أحمد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الشهيد إبراهيم يوسف- أبو عثمان
5- الشيخ/ محمد عبدالرحمن سيد أحمد - إمام وخطيب - الإمامين- السيد هاشم
6- الشيخ/فارس أحمد فارس راشد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الكوبري- قرية عامر
7- الشيخ/عثمان فتحي موسى - إمام وخطيب - أحباب المصطفى- الهاويس
8- الشيخ/محمد فايق محمد سيد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الشهيد أحمد أبو هاشم- أبو عارف
9- الشيخ/ أحمد علي السيد - إمام وخطيب - أبوبكر الصديق- أولاد سلامة
10- الشيخ/ أحمد الشافعي محمد عبد السميع - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - النور- المشروع
ثانياً :مديرية أوقاف بورسعيد (حي الزهور- الضواحي والمناخ) وبيانها كالتالي :
1- د/ مسعد يوسف فتحي مصطفي - مدير الدعوة - مريم- ش الثلاثيني والأمين- الزهور
2- الشيخ/عبدالرحمن محمد محمود الصياد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الحسن- حي الزهور
3- الشيخ/ حمدي عبد الفتاح عبد العال - إمام وخطيب - المجمع الإسلامي- حي الزهور
4- الشيخ/محمد إبراهيم لطفي السيد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - نور الإيمان- حي الزهور
5- الشيخ/ محمد السيد عطوة - إمام وخطيب - الغفور الرحيم- حي الزهور
6- الشيخ/أحمد عبدالله محمد محمود - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - البغدادي- حي الزهور
7- الشيخ/ عبد الصمد فهمي محمد أبو العينين - إمام وخطيب - الكريم- حي الزهور
8- الشيخ/عبدالله أسامة عبد الحافظ عبد اللطيف - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - السيدة زينب حي الزهور
9- الشيخ/ محمد أحمد عبد الحميد يوسف - إمام وخطيب - صالح سليم- حي الزهور
10- الشيخ/ محمد محمود جاد بركات - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الإمام مالك- حي الزهور

الأزهر علماء الأزهر والأوقاف رمضان شهر الانتصارات وزارة الأوقاف 12 رمضان 1445هـ

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