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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هو رايح الزمالك؟.. تصريحات مثيرة عن محمد عبد المنعم

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن أزمة محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد ارتباط اسمه بنادي الزمالك.
 

وقال إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «التكهنات زادت الفترة اللي فاتت على محمد عبد المنعم، لأنه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، غير صورة البروفايل من قميص الأهلي إلى قميص منتخب مصر ومش كاتب أنه لاعب في النادي الأهلي وعمل لايك لعبد الله السعيد، هو لابس تيشيرت الزمالك، وتمنى الشفاء للونش لاعب الزمالك بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي».

 

وأضاف: «في ناس سرحت بخيالها إن محمد عبدالمنعم، مش بس مش هيجدد عقده الأهلي ده كمان رايح الزمالك»، مضيفًا: «كل ده غيرصحيح، عبدالمنعم، مكنش حاطط على صفحته على انستجرام أنه لاعب في الأهلي وهو غير صورته من قميص الأهلي لقميص منتخب مصر لأنه حاليًا متواجد على ذمة المنتخب وهذه سنة يتبعها الكثير من اللاعبين».
 

وأشار: «الأهلي سبق أن رفض انتقال محمد عبدالمنعم، إلى قطر القطري، وطلب من اللاعب تمديد عقده الذي ينتهي في 2025 ولكنهرفض».
 

وواصل: «الأهلي يرغب في الإبقاء على محمد عبدالمنعم، ورحيله سيكون إذا تلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية أو إذا تلقى عرضًا خياليًامن أحد الأندية الخليجية».

وتابع: «عبدالمنعم، رغبته الأولى هي الخروج للاحتراف الخارجي سواء عربي أو أوروبي، في نهاية الموسم الجاري ويرفض تمديد عقده».

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