نوع من الرحمة.. صاحب تريند «أسد البراءات» يوضح رأيه في تعديل الإجراءات الجنائية

خاص لصدى البلد

أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع المحامي صاحب تريند لافتة أسد البراءات، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية وجاءت ردوده قوية عن رأيه في تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

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وبسؤاله عن نفسه، أجاب أنه مستشار قانوني ويعمل منذ 8 سنوات في مهنة المحاماة.

وأكد صاحب التريند لـ«صدى البلد» أن الإعلان المنشور على الطريق بأنه أسد البراءات، كان بسبب أهالي المتهمين في قضية حكمت فيها المحكمة بالبراءة، وهذا بفضل ربنا والقضاة الأجلاء ودورنا الحمد لله في هذه القضية وأراد الأهالي الاحتفال بالبراءة، فقاموا بعمل تلك اللافتات.

وأضاف أنه اختار مهنة المحاماة لأنها مهنة سامية لمن يقدرها، فلك أن تتخيل أنك تنقذ إنسانا مظلوما وبعيدًا عن الماديات لك أجر كبير عند ربنا.

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وأشار إلى أن استخدام لفظ الأسد إلى جانب البراءات لأنه معروف أنه قوي وفخيم.

وردا على سؤال ما رأيك بتعديل قانون الإجراءات الجنائية؟

أجاب أسد البراءات أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديدة نوع من الرحمة بالنسبة للمتهم لأنه ساب له فرصة تانية بعد ما الحكم يكون نهائي درجة ثانية للتقاضي اسمها استئناف الجنايات فطبعًا ده موضوع ممتاز.