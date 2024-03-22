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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اخترت المحاماة لهذا السبب.. صاحب تريند أسد البراءات يوضح لـ صدى البلد.. فيديو

صدى البلد يحاور صاحب
صدى البلد يحاور صاحب تريند لافتة «أسد البراءات»

أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع  المحامي صاحب تريند لافتة أسد البراءات، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية وجاءت ردوده قوية عن سبب اختياره مهنة المحاماة .

أكد المحامي أن المحاماة جاء اختاره لها لأنها مهنة سامية لمن يقدرها، فلك أن تتخيل أنك تنقذ إنسان مظلوم وبعيدًا عن الماديات لك أجر كبير عند ربنا.

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وبسؤاله عن نفسه، أجاب أنه  مستشار قانوني محام منذ 8 سنوات في مهنة المحاماة.

وأكد صاحب التريند لـ«صدى البلد» لتوضيح السبب عن الإعلان المنشور على الطريق بأنه أسد البراءات، أن اللافتة المنشورة كانت بسبب أهالي المتهمين في قضية حكمت فيها المحكمة بالبراءة وده بفضل ربنا والقضاة الأجلاء ودورنا الحمد لله في هذه القضية وأراد الأهالي الاحتفال بالبراءة فقاموا بعمل تلك اللافتات.    

صدى البلد يحاور صاحب تريند لافتة «أسد البراءات»
صدى البلد يحاور صاحب تريند لافتة «أسد البراءات»
صدى البلد يحاور صاحب تريند لافتة «أسد البراءات»
صدى البلد يحاور صاحب تريند لافتة «أسد البراءات»

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وأشار إلى أن استخدام لفظ الأسد إلى جانب البراءات لأنه معروف أنه قوي وفخيم. 

محامي أحمد القفاص صدى البلد مهنة المحاماة أسد البراءات تريند

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