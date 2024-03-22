اخترت المحاماة لهذا السبب.. صاحب تريند أسد البراءات يوضح لـ صدى البلد.. فيديو

أجرى موقع صدى البلد الإخباري حوارًا مع المحامي صاحب تريند لافتة أسد البراءات، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الحالية وجاءت ردوده قوية عن سبب اختياره مهنة المحاماة .

أكد المحامي أن المحاماة جاء اختاره لها لأنها مهنة سامية لمن يقدرها، فلك أن تتخيل أنك تنقذ إنسان مظلوم وبعيدًا عن الماديات لك أجر كبير عند ربنا.

اقرأ ايضًا :

وبسؤاله عن نفسه، أجاب أنه مستشار قانوني محام منذ 8 سنوات في مهنة المحاماة.

وأكد صاحب التريند لـ«صدى البلد» لتوضيح السبب عن الإعلان المنشور على الطريق بأنه أسد البراءات، أن اللافتة المنشورة كانت بسبب أهالي المتهمين في قضية حكمت فيها المحكمة بالبراءة وده بفضل ربنا والقضاة الأجلاء ودورنا الحمد لله في هذه القضية وأراد الأهالي الاحتفال بالبراءة فقاموا بعمل تلك اللافتات.

صدى البلد يحاور صاحب تريند لافتة «أسد البراءات»

صدى البلد يحاور صاحب تريند لافتة «أسد البراءات»

صدى البلد يحاور صاحب تريند لافتة «أسد البراءات»

صدى البلد يحاور صاحب تريند لافتة «أسد البراءات»

اقرأ ايضًا :

وأشار إلى أن استخدام لفظ الأسد إلى جانب البراءات لأنه معروف أنه قوي وفخيم.