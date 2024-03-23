مربوطة وبها صعق كهربائي.. التحقيقات في مقتل فتاة المرج: والدها وشقيقها السبب

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في اتهام شخص بإنهاء حياة ابنته بمساعدة شقيقها في المرج جراء اكتشافه نشوب علاقة عاطفية بينها وبين أحد الأشخاص.

التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل فتاة في المرج

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن الفتاة المجني عليها تبلغ من العمر 21 عاما وبها آثار صعق كهربائي بأنحاء متفرقة في الجسد، وتم انتداب الطب الشرعي لكشف ملابسات وأسباب الوفاة.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن الفتاة توفيت نتيجة الصعق بالكهرباء، بعد تقييد يديها وقدميها، حيث تبين من المعاينة وجود آثار التقييد على قدميها ويديها، وذلك بسبب معرفة أسرتها بعلاقتها العاطفية مع شاب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام باستقبال فتاة ترتدي كامل ملابسها وحالتها سيئة وبها علامات تقييد في القدم واليد وآثار تعذيب.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة مباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة وشقيقها بسبب معرفتهما بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب آخر، وقاموا على أثر ذلك بتقبيدها والتعدي عليها.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.