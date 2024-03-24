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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن إنزال المساعدات على قطاع غزة

إنزال جوي
إنزال جوي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الصراع الدائر بالتعاون مع القوات الأردنية.

وتضمنت العملية المشتركة أغذية مقدمة من الأردن وطائرة من طراز C-130 تابعة للقوة الجوية الأمريكية. أسقطت الطائرة الأمريكية ما يعادل 13,080 وجبة غذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأطعمة المعلبة، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة.

وتساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية. وتعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءاً من جهد متواصل، ويستمر التخطيط لعمليات إنزال جوي لاحقة.

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