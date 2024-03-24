إخلاء مركز تجاري في سان بطرسبرج الروسية بسبب قنبلة

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن السلطات أخلت مركز تجاري في مدينة سان بطرسبرج الروسية، عقب بلاغ عن وجود قنبلة في المركز.

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن تأخر إقلاع طائرة من موسكو متوجهة إلى بريفان، عقب إبلاغ راكبة عن وجود قنبلة في حقيبتها.

وتوعدت روسيا بالانتقام من كل من شارك في الهجوم الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي العاصمة موسكو والذي أودى بحياة 133 شخصا وإصابة 152 آخرين، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن روسيا ستنتقم لكل شخص قُتل وجُرح في الهجوم الإرهابل الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي".