خدها غرفة نومه| تفاصيل مرعبة في واقعة المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه

قضت محكمة جنايات قسم الجيزه، بالسجن المشدد 15 سنة لـ"ن . خ"، 36 سنة، عاطل، لاتهامه بالتعدى على طفـ.لة "ابنة شقيقه" بالقوة بأن أوصد باب المسكن محل الواقعة بقصد إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء، وما أن ظفر بها تعدى عليها تحت تهديد سلاح أبيض "سكين" مستغلا براءتها وحداثة سنها حال كونه من أحد المتوليين تربيتها.

وقالت المجنى عليها "و.ك" 15 سنة، إن المتهم اصطحبها لغرفة نومه عنوو وأوصد الباب وتعدى عليها تحت تهديد سلاح أبيض.



وقال عمر أيمن معاون مباحث قسم الجيزة، إن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة على نحو ما شهد به المجنى عليها، كما تم ضبط مواد مخدرة بحوزة المتهم بقصد التعاطى.