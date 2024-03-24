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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيض 270 ألف جنيه على أسعار شيفروليه كابتيفا 2024.. وصلت لكام؟

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا 2024

شهدت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تخفيضا سعريا شمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث انخفضت الأسعار الرسمية للفئة الأولى بقيمة قدرها 260 ألف جنيه، بينما تراجعت أسعار الفئة الثانية صاحبة الـ 7 مقاعد بقيمة وصلت إلى 270 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر.

شيفروليه كابتيفا 2024

مواصفات وتجهيزات شيفروليه كابتيفا 2024

  • نظام صوت يصل إلى 6 سماعات.
  • شاشة مقاس 10.4 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • شاشة لعرض البيانات 7 بوصة.
  • نوافذ كهربائية.
  • مرايات كهربائية.
  • حساسات ركن.
  • كاميرا.
شيفروليه كابتيفا 2024
  • تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • جنوط رياضية مقاس 18 بوصة.
  • حساسات مطر.
  • إضاءة LED.
  • مصابيح نهارية.
  • مثبت سرعة.
  • وسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS.
  • نظام المساعدة عند صعود المرتفعات HAS.
  • نظام التحكم في الجر، فرامل يد كهربائية.
شيفروليه كابتيفا 2024
  • فرامل ABS وEBD وبرنامج الثبات الإلكتروني.
  • إنذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، تثبيت مقاعد الأطفال.
  • محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.
  • محرك سعة 1500 سي سي تيربو.
  • قوة 148 حصان و255 نيوتن/متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

 

أسعار شيفروليه كابتيفا 2024 الرسمية في مصر بعد تخفيضات مارس

الفئة الأولى Premier 5 موديل 2024 بسعر مليون و470 ألف جنيه.

الفئة الثانية Premier 7 موديل 2024 بسعر مليون و520 ألف جنيه.

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