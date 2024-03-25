رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت نانسي عجرم، مرتديه بنطال أنيق باللون البني مع جاكيت كاروهات بتصميم أنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم، في الماكياج على الألوان الفاتحة الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البينك الناعم للشفاه.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نانسي عجرم