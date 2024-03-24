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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتلاقوه في الدوري الإنجليزي.. أحمد موسى يعلن مفاجأة عن مصطفى محمد| فيديو

مصطفى محمد
مصطفى محمد

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن بطولة كأس عاصمة مصر، موضحا أن بطولة كأس العاصمة الودية كانت رغبة وتحققت.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”، "مصر دولة كبيرة وتستعد لتدشين بطولات دولية كبيرة الفترة المقبلة"، مشيدا بمظهر استاد العاصمة الإدارية الذي افتتح خلال مباراة مصر ونيوزيلندا أمس الأول.

وأضاف "استاد مصر بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية يحتاج إلى تواجد 90 ألف مشجع، خلال مباراة مصر وكرواتيا النهائية، يوم الثلاثاء المقبل، بقيادة حسام حسن والذي بدأ مشواره بالفوز على نيوزيلندا في الدور نصف النهائي بالبطولة".

وأشاد أحمد موسى، بأداء مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، قائلاً "هتلاقوه مستقبله في الدوري الإسباني أو الإنجليزي قريبا وهو يستحق ذلك"، موضحا أن هناك حالة من الحزن على لاعب المنتخب والأهلي إمام عاشور الذي أصيب في الكتف خلال مباراة نيوزيلندا.
 

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