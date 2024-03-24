لامس أجزاء حساسة في رمضان.. القصة الكاملة للتحـ ـرش بمعيدة وطالبة الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة تعرض معيدة جامعية وطالبة في حدائق الأهرام للتحرش داخل مصعد عقار، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

القصة الكاملة للتحرش بـ طالبة ومعيدة في الجيزة

حيث تعرضت معيدة جامعية وطالبة في حدائق الأهرام بـ الجيزة، إلى واقعة تحرش داخل مصعد عقار حيث قرروا أن شخص مجهول قام بتتبعهن في الشارع ثم صعد العقار خلفهن وتحرش بهن بأن لامس مناطق حساسة في جسدهن داخل العقار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من فتاتين أفادوا فيه بتعرضهن للتحرش داخل مصعد العقار الذي يقطنوا به، وأنهم قاموا بالاستغاثة بأحد الجيران فقام المتهم بالقفز من منور العقار في الطابق الثاني.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم بعد القفز من المنور تمكن الأهالي من ضبطه قبل أن يفر هاربا وقاموا بالتحفظ عليه لحين حضور الشرطة، التي تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وتبين من التحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة، أن المتهم كان متواجدا في الشارع بحدائق الأهرام منتظرا فريسته وما أن شاهد الفتاتين حتى قام بتتبعهم وصعدوا إلى العقار فقام بالدخول ورائهن وتحرش بهن إلا أنهم استغاثوا بالجيران واستطاع أحدهم انقاذه وقام المتهم بالقفز.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة حيث قرر بقيامه بتتبع الفتاتين والدخول ورائهن في العقار والتحرش بهن، إلا أنهم استغاثوا بأحد الجيران وقام المتهم بالقفز من الطابق الثاني إلى المنور وتمكن الأهالي من ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تباشر النيابة التحقيقات في واقعة اتهام المعيدة والطالبة لشاب بالتحرش بهن.