قطار روسي ينهي حياة مندوب بشركة أدوية في سوهاج

انتهت حياة مندوب بشركة أدوية في نهاية العقد الخامس من العُمر؛ إثر إصابته بكسر بالفخذ الأيسر، وذلك أثناء محاولته استقلال قطار "القاهرة/ نجع حمادي" الروسي، عقب تحركه من محطة سكة حديد طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود محضراً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء محاولة أربعيني استقلال القطار أثناء تحركه إختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'ياسر ص.ح.م' 47 سنة، مندوب بشركة أدوية، ويقيم بشارع دائرة قسم طهطا، وأفاد عمه المدعو 'عبد الرحيم ح.م.م' 61 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.