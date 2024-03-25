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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معلم ينهي حياته شنقًا في سوهاج

صدى البلد

اقدم معلم في بداية الثلاثينات من عمره، على إنهاء حياته شنقًا بغرفة داخل منزل أسرته دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء معلم شنقًا داخل غرفته بمنزل أسرته دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو (اسماعيل ع.ا.ع، 30 سنة، مدرس، ويقيم بذات الناحية)، وتلاحظ وجود حبل يتدلى من جنش مروحة سقف الغرفة، وأفاد شقيقه المدعو (علاء ع.ا.ع، 18 سنة، كهربائي، ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم.

واضاف بأن شقيقه المذكور أقدم على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتبين أنه كان يرتدي كامل ملابسه وبمناظرة الجثة تبين وجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول الرقبة ولا توجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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