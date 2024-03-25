عقار 5 طوابق.. نشوب حريق بمخزن ألعاب أطفال في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على نيران حريق نشب داخل غرفة بشقة بالطابق الثالث تستخدم كـ مخزن لألعاب الأطفال، بعقار مكون من 5 طوابق، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بشرية، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بغرفة بشقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بغرفة مستأجرة للمدعو (محمد خ.ع.م، 53 سنة، صاحب محل لعب اطفال، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)؛ نتج عن ذلك احتراق كمية من لعب الاطفال.

وبسؤال المستأجر قرر بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من مروحة سقف الغرفة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.