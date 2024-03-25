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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا: الخطيب ميعرفش مشكلتي مع مدحت شلبي

محمود كهربا
محمود كهربا

حلّ لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، ضيفًا على برنامج "أسرار" تقدّمه الإعلامية "أميرة بدر"، على شاشة النهار، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


أجلت فرح أختي.. كهربا: محمود الخطيب ميعرفش مشكلتي مع مدحت شلبي
عبر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا عن حبه للكابتن محمود الخطيب، قائلًا: “كابتن محمود الخطيب هو الأب الروحي، ودايما بتعلم منه وهو اكتر حد ساندني بخبرته وغير من شخصية كهربا، وقالي لازم تبقى اهدى من كده وبيقعد معايا ويعلمني بخبرته، مبغلطش عشان اي حاجة بعملها باذن الخطيب”.


كهربا: أنا مزاجنجي ومدحت شلبي لو حصل ايه عمري ما اطلع معاه
علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على أزمته مع الاعلاميين الرياضيين قائلًا: "الإعلام بيبنوا برامجهم باسمي و بيجيبوا ناس مالهاش لازمه عشان يبقوا تريند، وانا مزاجنجي ومدحت شلبي لو حصل ايه عمري ما اطلع معاه، وبيجيب سيرتي بأي حاجة وحشة عشان رفضت اروحله برنامج من 3 سنين".


نفسي اتجوز.. محمود كهربا يفجر مفاجأة عن مواصفات فتاة أحلامه
علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على مواصفات فتاة أحلامه قائلًا: "بفكر بقالي 4 سنين نفسي اتجوز بس بدور على حد شبه والدتي محترم وكويس، وفي البيت نفسهم اتجوز واقعد معاهم، والمواصفات تكون طيبة وحنينة وتحافظ عليا وتقدر شغلي، وفيه كتير وبلدنا مليانه بنات كتير محترمين".


محمود كهربا يكشف سبب أزمته مع مهيب عبد الهادي.. فيديو
علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على غضبه من رامز جلال قائلًا: "شديت انا ومهيب عبد الهادي عشان حوار رامز، وكان الموضوع تقيل عليا وانا معرفش ان فيه مقلب، وكنت رايح البرنامج انه عادي وانا منبه، واتخبط في أيدي، فالاول كنت متضايق وبعدين قلت الحلقة مش عجباني أنه يحصل فيها كده".


بيبنوا برامجهم باسمي.. محمود كهربا يشن هجوماً على مقدمي البرامج الرياضية
علق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا على أزمته مع الإعلاميين الرياضيين قائلًا: “الإعلام بيبنوا برامجهم باسمي و بيجيبوا ناس مالهاش لازمه عشان يبقوا تريند”.


سنه كبير وميقدرش يعمل اللي بعمله..كهربا يتحدث عن عبدالله السعيد ويوضح حقيقة تصريحه
تحدث لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، عن عبدالله السعيد وإمام عاشور، وما قاله عنهم خلال حلقته مع رامز جلال.
 

كهربا محمود عبدالمنعم كهربا النادي الأهلي محمود الخطيب مدحت شلبي عبدالله السعيد

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