جراحة نادرة في 20 دقيقة.. كريم أبو المجد مصري من أكفأ الأطباء بالعالم

كشف الدكتور كريم أبو المجد، أستاذ الجراحات الدقيقة ورئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء، تفاصيل إجراء عملية نادرة في 20 دقيقة لأول مرة في مصر تحت إمضاء أطباء قصر العيني وبثها على الهواء لأكثر من دولة حول العالم.



وقال "كريم أبو المجد" في حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي "خيري رمضان" ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور"، إن هذه حالة نادرة لأن عضلات المريء لا تنبسط وهذا يسبب صعوبة كبيرة في البلع لهذه الفتاة.



وأضاف أنه تم إجراء الجراحة عن طريق منظار المريء دون تدخل جراحي، من خلال منظار يدخل من الفم إلى المريء، مؤكدًا على استقرار حالة الفتاة بعد خضوعها للمنظار رغم تكوين مياه على الرئة ولكنها أعراض طبيعية نتيجة التدخل بالمنظار.





ولفت أستاذ الجراحات الدقيقة ورئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء، إلى أنه أجرى 30 جراحة في 3 أسابيع أثناء تواجده في مصر وجميعها حالات نادر ومعقدة 20 للأطفال و10 للكبار، مشددًا على أن الطبيب المصري من أكفأ الأطباء في العالم.