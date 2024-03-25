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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحبط محاولة لتهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون لدولة عربية

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع وتهريب المواد المخدرة واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول العربية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (5 عناصر "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") ، وبحوزتهم (212 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون و 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش و5 كيلو جرامات لبودرة مخدر الكبتاجون وكمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع عقار الكبتاجون والأدوات المستخدمة فى التصنيع ).  

 وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ 15مليون جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة .

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إحباط محاولة تهريب الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التشكيلات العصابية المخدرات والأسلحة المواد المخدرة

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