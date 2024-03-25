عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاص.. ممثل أوبر بقضية حبيبة الشماع: الحساب بتاعه مقفول بسبب التقييم المنخفض

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

كواليس وتطورات مفاجأة بواقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر تفاصيل ومفاجآت عن السائق من واقع أقوال ممثل شركة أوبر.

تأجيل محاكمة متهم بـ خلية دمياط الإرهابية لجلسة 27 مارس

أوبر كان بيخطفني.. ننشر أقوال الشاهد الوحيد في قضية حبيبة الشماع.. انفراد

بالمستندات .. ننشر نص أقوال والدة حبيبة الشماع في التحقيقات | انفراد

ننشر التقرير المفصل للمركز الطبي العالمي في وفاة حبيبة الشماع.. انفراد

القصة الكاملة لـ واقعة فتاة الشروق 

وقال ممثل شركة أوبر خلال تحقيقات النيابة العامة بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، إنه بالبحث عن بيانات السائق المتهم محمود لدى الشركة تبين أنه سبق له التسجيل على تطبيق أوبر والعمل ثم إغلاق الحساب الخاص به نظرا لدرجات التقييم المنخفضة وشكاوى الركاب منه.

وتابع ممثل شركة أوبر خلال تحقيقات النيابة بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، أن المتهم قام باستخدام رخصة قيادة وصحيفة حالة جنائية برقم قومي آخر غير الثابت على رخصة القيادة، حيث قام بالتسجيل خلال عام 2019 في التطبيق والعمل من خلاله.

وأكمل ممثل شركة أوبر خلال التحقيقات في قضية حبيبة الشماع، أن التقييم الخاص بالسائق انخفض نتيجة تعامله مع الركاب وتعدد الشكاوى منه، حيث تم إنذاره أكثر من مرة ثم مع هبوط درجات تقييمه تم إيقاف الحساب حيث تبين وجود شكوى من سيدة بقيامه بالتحرش بها جسديا، والشركة لا تعلم ما حدث داخل السيارة أثناء واقعة حبيبة الشماع.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

حبيبة الشماع تحقيقات النيابة العامة حبيبة الشماع ضحية سائق اوبر قضية فتاة الشروق قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق حبيبة الشماع فتاة الشروق واقعة حبيبة الشماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

مدفوعة الأجر للموظفين| عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024.. وهؤلاء محرومين من الإجازة

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة متهم بـ خلية دمياط الإرهابية لجلسة 27 مارس

أوبر كان بيخطفني.. ننشر أقوال الشاهد الوحيد في قضية حبيبة الشماع.. انفراد

بالمستندات .. ننشر نص أقوال والدة حبيبة الشماع في التحقيقات | انفراد

ننشر التقرير المفصل للمركز الطبي العالمي في وفاة حبيبة الشماع.. انفراد

بالمستندات.. ننشر نص شهادة ممثل شركة أوبر في خطف حبيبة الشماع (انفراد)

عطر ومخدرات وإغلاق النوافذ.. شهادة مجري تحريات خطف حبيبة الشماع.. انفراد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

ننشر نص أمر إحالة المتهم بخطف حبيبة الشماع إلى الجنايات.. انفراد

ترشيحاتنا

فينيسيوس يبكي بسبب العنصرية: لا أريد سوى لعب كرة القدم

ما هي علامات إجابة الدعاء وصورها؟ وزير الأوقاف يكشف عنها

السكر بـ27 واللحوم البلدي بـ300 جنيه.. أسعار السلع في منافذ الزراعة بالدقي

بسبب محمد صلاح .. لوفرين يسخر من نجم نيجيريا السابق

خاص.. ممثل أوبر بقضية حبيبة الشماع: الحساب بتاعه مقفول بسبب التقييم المنخفض

بيان عاجل من السعودية بشأن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ملابس كلاسيكية.. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة غريبة

دورات الإنتاج منتظمة.. بماذا ردت الحكومة على انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن ويتسبب في نفوقها؟

أسماء جلال: مش مستعجلة على البطولة المطلقة وأشغال شقة قصته من لحم ودم | حوار

فيديو

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

من العريش والأردن| مصر تواصل تنفيذ الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ